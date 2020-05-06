رابطة البريميرليج ترد على مقترح تقليص وقت المباريات

قامت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، بالرد على مقترح جوردون تايلور، رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، بشأن تقليص مدة لعب المباريات عنالـ90 دقيقة، خوفًا على سلامة اللاعبين خلال المباريات.
أشارت صحيفة "ديلي ميرور"، أن رابطة البريميرليج قالتأن ذلك المقترح ليس قيد الدراسة، وأن الرابطة "استعجبت" من تلك التصريحات التي أدلى بها تايلور.
ويقترب الدوري الإنجليزي من العودة، ومن المقرر أن يستأنف في 12 يونيو المقبل.
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