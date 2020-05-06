مجدي عبدالغني يكشف موقفه من عودة الدورى

أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، أن قرار عودة الدوري المصري فى يد الدولة فقط بسبب الظروف الحالية لانتشار فيروس "كورونا". وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "لن يكون هناك فائز باللقب أو صعود وهبوط حال إلغاء الدوري فى النسخة الحالية، والدوري الموسم المقبل يجب أن يكون من خلال مجموعتين".

وأضاف: "فى إسبانيا وإيطاليا الأجواء أصعب من مصر وسمحوا لهم بخوض التدريبات ولكن بقواعد معينة من أجل العودة مرة أخرى لممارسة النشاط الرياضي". مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "لن يكون هناك فائز باللقب أو صعود وهبوط حال إلغاء الدوري فى النسخة الحالية، والدوري الموسم المقبل يجب أن يكون من خلال مجموعتين".وأضاف: "فى إسبانيا وإيطاليا الأجواء أصعب من مصر وسمحوا لهم بخوض التدريبات ولكن بقواعد معينة من أجل العودة مرة أخرى لممارسة النشاط الرياضي".

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