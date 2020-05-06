صفقة تبادلية مدوية تقترب بين الأهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن رغبة النادي الأهلي فى إبرام صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال صادق فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولو الأهلي يستغلون رغبة نادي بيراميدز فى الحصول على خدمات أحمد الشيخ من أجل التعاقد مع نبيل دونجا فى الميركاتو الصيفي".

وأضاف: "الأهلى يسعي إلى التعاقد مع دونجا لتدعيم خط الوسط، إلى جانب رغبة بيراميدز فى ضم أحمد الشيخ، ومن المنتظر أن يتم صفقة تبادلية فى الانتقالات الصيفية". إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولو الأهلي يستغلون رغبة نادي بيراميدز فى الحصول على خدمات أحمد الشيخ من أجل التعاقد مع نبيل دونجا فى الميركاتو الصيفي".وأضاف: "الأهلى يسعي إلى التعاقد مع دونجا لتدعيم خط الوسط، إلى جانب رغبة بيراميدز فى ضم أحمد الشيخ، ومن المنتظر أن يتم صفقة تبادلية فى الانتقالات الصيفية".

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