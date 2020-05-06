رسميًا..أنجيه يُمدد عقد الجزائري “فريد الملالي”

أعلن نادي انجيه الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين تمديد عقد مهاجمه الجزائري فريد الملالي لمدة عام واحد، حتى حزيران/ يونيو .2023

وكان عقد الملالي، البالغ من العمر 22 عاما، مع انجيه ينتهي في يونيو .2022

وعبر النادي الفرنسي عبر حسابه على شبكة “تويتر” للتواصل الاجتماعي عن سعادته بتجديد عقد المهاجم الجزائري.

يذكر ان الملالي عانى كثيرا من الإصابات، ورغم ذلك نجح في تسجيل خمسة أهداف خلال ست مباريات لعبها كأساسي في مختلف المسابقات هذا الموسم الذي تعرض للإلغاء بقرار من الحكومة الفرنسية على خلفية تفشي جائحة كورونا.