عودة متحف كرة القدم الألماني إلى العمل

دورتموند 5 أيار/مايو (د ب أ)- فيما تحتاج مباريات كرة القدم لمزيد من الانتظار، سيعود متحف كرة القدم الألمانية إلى فتح أبوابه أمام الزائرين بداية من بعد غد الخميس وذلك بعد إغلاقه على مدار سبعة أسابيع بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

ويستطيع المتحف استئناف عمله مع الوضع في الحسبان جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالسلامة.

وأوضح مسؤولو المتحف أن المتحف سيقدم هدية لزائريه تتمثل في تخفيض قيمة التذاكر التي يتم حجزها عبر الانترنت بنسبة 40 بالمئة.

وقال مانويل نيوكيرشنر مدير المتحف : “أخيرا ، يمكننا أن نجلب لزائرينا بعض السعادة والتنوع خلال حياتهم اليومية الموحشة بسبب كورونا. متحف كرة القدم الألمانية يرغب في المساهمة في عودة الناس تدريجيا إلى حياتهم الطبيعية”.