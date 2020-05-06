لوكاس فاسكيز بعد ارتباطه بارسنال: أتعلم اللغة الإنجليزية

بات جناح ريال مدريد “لوكاس فاسكيز” يفكر جديًا في الموافقة على العرواض المتوالية، التي تصله من الدوري الأشهر على مستوى العالم “البريميرليج“، حيث اعترف أمام وسائل الإعلام أنه يحبذ اللعب في إنجلترا.

ووصف اللاعب المرتبط سابقًا بـ”آرسنال” ونيوكاسل يونايتد احتمال اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه “جذاب للغاية”، حين قال إنه يتعلم اللغة الإنجليزية في الوقت الراهن.

ووفقًا لـ El Desmarque ، كان الماجبيس مهتمًا بإحضار “لوكاس فاسكيز” لاعب ريال مدريد إلى ملعب سانت جيمس بارك في يناير الماضي، مع ارتباطه كذلك بوست هام وولفرهامبتون.

وكان آرسنال قريبًا مع الجناح الإسباني في الميركاتو الصيفي الماضي، ووفقًا للمصدر ذاته، سوف تتحرك إدارة الجانرز مرة أخرى في صفقات الصيف القادم.

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وخلال حوار لصاحب الـ28 عامًا مع صحيفة “جارديان” قال “عندما كنت صغيرا ، كنت دائما أشاهد الدوري الإنجليزي مع أخي. لقد كانت كرة قدم جذابة للغاية: مباريات جميلة، اللعب هناك يمكن أن يناسب خصائصي وشخصيتي بشكل كبير”.

وفيما يتعلق بفصوله في اللغة الإنجليزية، قال فاسكيز “لدي أساس بالفعل وأنا أشاهد المسلسلات باللغة الإنجليزية، واقرأ قليلاً ، وأدرس القواعد، لقد كنت أفعل ذلك لمدة عام ونصف الآن”.

وشارك فاسكيز في أكثر من 200 مباراة مع ريال مدريد، ولديه ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وله صريحات سابقة وضح من خلالها أنه يريد إنهاء مسيرته في البرنابيو.