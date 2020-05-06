رياضة | مخطط أجانب الزمالك لفسخ التعاقد في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مخطط أجانب الزمالك لفسخ التعاقد في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط بعض اللاعبين الأجانب المعارين لمفاجأة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فيما يتعلق باستمرارهم مع الزمالك من عدمه وحسم القرار النهائي.

رحيل أجانب الزمالك

وتحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء الثلاثاء عن رغبة كل من معروف يوسف وحميد أحداد وزراق سيسيه في فسخ عقودهم مع الزمالك بداية الموسم المقبل وذلك بسبب زحمة الأجانب بين صفوف الزمالك وصعوبة إعارتهم من جديد.

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ويرفض الثلاثي الأجنبي فكرة الإعارة مرة أخرى ويضعون حلا أخيرا أمام إدارة الزمالك وهو العودة والمشاركة من جديد وحال عدم تحقيق ذلك سيكون قرارهم بفسخ التعاقد.

وأوضحت التقارير علم الأجانب بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيض عدد الأجانب بقائمة كل فريق إلى 4 لاعبين بدلًا من 3 فقط وهو ما يصعب من فرصهم في العودة والمشاركة من جديد.

الأجانب في قائمة الزمالك

ويضم الزمالك بين صفوفه كل من الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كابونجو كاسونجو.