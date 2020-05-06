رياضة | عاجل- النجم الساحلي يشكف حقيقة عرض الأهلي والزمالك لضم وجدب كشريدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل- النجم الساحلي يشكف حقيقة عرض الأهلي والزمالك لضم وجدب كشريدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي التجم الساحلي التونسي بأن النادي التونسي سيسعى لتسوية أموره مع الأهلي بخصوص مستحقات النادي الأحمر في صفقة الإيفواري سليماني كوليبالي.

وأضاف في تصريحات تلفزويونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"بعد انتهاء أزمة كورونا سيتم تسوية الأمور مع النادي الأهلي، خاصة وأن الأندية تعاني من أزمة مالية".

وعن تلقي النادي أي عروض لضم وجدي كشريدة قال :"لا يوجد أي عرض رسمي من النادي الأهلي أو الزمالك لوجدي كشريدة".

أما بخصوص التعاقد مع جيرالدو قال :"هو سابق لأوانه العلاقة بين النادي الأهلي والنجم الساحلي، هي التي تكون الفيصل ونحن لم نتفاوض لضم جيرالدو".

