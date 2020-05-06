رياضة | حقيقة العروض الخارجية لثنائي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة العروض الخارجية لثنائي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء التي ترددت حول وجود عروض للثنائي مصطفى محمد وأشرف بن شرقي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة الحالية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لا عروض لمصطفى محمد في الوقت الحالي كما يتردد، هل من المنطقي أن يقوم نادي في الوقت الحالي بالتفاوض مع أي لاعب".

وتابع :"بن شرقي هو الأخر لا توجد أي عروض له، فالجميع يركز في الوقت الحالي بموقف موعد النشاط".

وتابع:"عندما شارك مصطفى محمد بشكل مستمر نجح في إثبات قدراته، وأنا أتابعه منذ ان كان في طنطا وتوقعت له مستقبل باهر".