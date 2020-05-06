رياضة | شوبير ينتقد إعلان المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة في الوقت الحالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير ينتقد إعلان المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة في الوقت الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الإعلامي أحمد شوبير إعلان بعض المرشحين نيتهم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية.

شوبير أضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"ليس من المنطقي الحديث عن الترشح للانتخابات في ظل تعليق النشاط وعدم وضوح الرؤية حول كيفية عودة النشاط".

وتابع :"كيف يمكن أن يقوم البعض بإعلان ترشحه للانتخابات على أي منصب والأمور غامضة للغاية في جميع أنحاء العالم".

وزاد :"الأزمة الحالية لا تحتاج إلى تصريحات عنترية، اتمنى ان يكون هدنة من المرشحين وأن يصمتوا في هذا التوقيت".