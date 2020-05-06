رياضة | شوبير: فايلر حسم موقف المعارين.. وعروض رحيل جيرالدو مجرد كلام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير: فايلر حسم موقف المعارين.. وعروض رحيل جيرالدو مجرد كلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر حسم موقف عدد من اللاعبين المعارين سواء بعودتهم أو استمرار إعارتهم في الموسم المقبل.

شوبير أضاف في تصريحات فضائية عبر قناة اون تايم سبورت :"مبروك على أكرم توفيق العودة للأهلي وهذا الأمر بالنسبة لمحمد شريف ومحمد عبد المنعم".

وتابع :"لا يزال هناك كلام كبير حول الثلاثي باسم علي وناصر ماهر وعمار حمدي".

وأشار :"الأهلي يجهز لصفقتين مدويتين بأرقام جيدة لكنه ينتظر موقف اتحاد الكرة بخصوص اللاعبين الأجانب".

وأتم شوبير حديثه :"أما بالنسبة لعروض جيرالدو الخارجية فهي مجرد كلام فقط".