رياضة | فايلر يطلب ضم أخصائي نفسي لجهاز الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يطلب ضم أخصائي نفسي لجهاز الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير على أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب ضرورة وجود أخصائي نفسي في الجهاز الفني للفريق الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"فايلر طلب من الأهلي ضرورة تواجد أخصائي نفسي، والطبيب الذي عمل مع مانويل جوزيه مرشح بقوة بناء على طلب من فايلر وهو محمد فكري".

فايلر ليس لديه أي مشكلة في الاستمرار مع النادي الأهلي، وهو ينتظر الموقف بعد أزمة كورونا، خاصة وانه لم يلتقي مع أسرته منذ فترة".