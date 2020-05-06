رياضة | موقف سيد عبد الحفيظ مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر موقف سيد عبد الحفيظ مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر سواء الرحيل أو الاستمرار في منصبه.

شوبير قال في تلفزيونية تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"موقف سيد عبد الحفيظ من البقاء في منصبه كمدير للكرة باق حتى نهاية الموسم، فالنادي الأهلي يأتي في نهاية الموسم ويقوم بالحساب".

وتابع :"في حالة انتهاء الموسم مبكرا سيقوم النادي الأهلي بتقرير مصير الجهاز الفني، وفايلر لم يطلب ضم أي عنصر جديد للجهاز في الوقت الحالي".