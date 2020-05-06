رياضة | فايلر يستعجل عود التدريبات في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يستعجل عود التدريبات في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير بأن النادي الأهلي يفكر حاليا فقط في عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، كما أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر يستعجل عودة التدريبات.

وزاد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الأهلي تفكيره الأول هو عودة النشاط وفايلر مستعجل عودة التدريبات، ويقدم تصورات دائمة لسيد عبد الحفيظ

وأشار :"كان هناك اجتماع بالأمس لسيد عبد الحفيظ مع لجنة التخطيط، والنادي الأهلي قام بوضع الضوابط لاستضافة لاعبيه في البرامج التلفزيونية، وعودة هذا الأمر إلى النادي، حيث حدد سعر اللاعبين".

وواصل : من يريد ظهور أي لاغب في أي برنامج تلفزيوني فالقناة تقوم بالذهاب إلى النادي ودفع المقابل المادي".