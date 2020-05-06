رياضة | مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد جماهير الأهلي لتلقي نبأ سار بشأن رمضان صبحي نجم الفريق المعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

واستقر رمضان صبحي على الاستمرار مع الأهلي لموسم أخر وعدم العودة إلى إنجلترا في الوقت الحالي إلا في حالة وصول عروض مناسبة له.

Advertisements

ويحاول النادي الأهلي شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي في الصيف القادم وبدأ بالفعل التفاوض مع نادي هيدرسفيلد.

يذكر أن إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي تنتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.