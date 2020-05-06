رياضة | مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستعد جماهير الأهلي لتلقي نبأ سار بشأن رمضان صبحي نجم الفريق المعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.
واستقر رمضان صبحي على الاستمرار مع الأهلي لموسم أخر وعدم العودة إلى إنجلترا في الوقت الحالي إلا في حالة وصول عروض مناسبة له.
ويحاول النادي الأهلي شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي في الصيف القادم وبدأ بالفعل التفاوض مع نادي هيدرسفيلد.
يذكر أن إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي تنتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.