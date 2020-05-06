رياضة | كوتينيو يكلف برشلونة 25 مليون يورو جديدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كوتينيو يكلف برشلونة 25 مليون يورو جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن برشلونة قد يتكبد 25 مليون يورو جديدة في صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو.

وكان برشلونة قد ضم فيليب كوتينيو من ليفربول في يناير 2018 ليكون بديلا لنيمار في كامب نو، ولكنه لم يقدم المطلوب منه ورحل بعد عام ونصف إلى بايرن على سبيل الإعارة.

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وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن هناك بندًا في عقد انتقال اللاعب بين ليفربول ناديه السابق وبرشلونة، بأن يحصل الريدز على 20 مليون يورو إضافية إذا وصل فيليب مع البلوجرانا إلى 100 مباراة.

لعب النجم البرازيلي مع برشلونة خلال موسم ونصف 76 مباراة، ويتبقى له 24 مباراة من السهل أن يشارك بها إذا عاد للبلوجرانا الموسم المقبل واستمر في صفوفه.، بالإضافة لـ5 ملايين يورو يحصل عليها ليفربول بموجب العقد المبرم مع برشلونة، في حالة فوز البلوجرانا ببطولة دوري أبطال أوروبا وكوتينيو كان جزءًا من الفريق.