رياضة | الأهلي يكتسح الزمالك في استفتاء الأكثر جماهيرية لقناة أبوظبي الرياضية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكتسح الزمالك في استفتاء الأكثر جماهيرية لقناة أبوظبي الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد النادي الأهلي لقب الأكثر جماهيرية داخل مصر وخارجها في استفتاء قناة أبوظبي الرياضية، الذي طرحته عبر فيس بوك وتويتر.

وتفوق الأهلي على منافسه الزمالك بنسبة 69٪ إلي 31٪ بعد حصد 272 ألف صوت مقابل 119 الف صوت للمنافس على فيس بوك، وبنسبة 70٪ إلى 30٪ على تويتر.

حيث بلغ إجمالي الأصوات على فيس بوك وتويتر ٤٨٥ الف صوتا جاء نصيب الأهلي منها ٣٣٧الف صوت في حين حصد الزمالك ١٤٢ الف صوتا.

وألقت جماهير الأهلي الوفية كلمتها في الاستفتاء مؤكدة جدارته بحصد لقب النادي الأكثر شعبية في مصر وخارجها.

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وجاء نجاح الأهلي في حصد استفتاء الأكثر جماهيرية انطلاقا من شعبية النادي وتاريخه العريق علي كافة المستويات المحلية والعربية والإفريقية و تأكيدا لكونه رقم 1 على مختلف الأصعدة بعد حصوله في وقت سابق على لقب الأكثر تتويجًا بالبطولات علي مستوى العالم ومع حصده لقب نادي القرن الإفريقي وكذلك كونه أكثر نادي عربي و إفريقي مشاركة في مونديال العالم للأندية.

كما جاءت شعبية النادي العريقة استنادا إلي أرقامه القياسية في تحقيق البطولات التي سطرت مجدا وتاريخا عريقا تفتخر به جماهيره في كل المكان والتي تعد السند والداعم الرئيسي في كل البطولات و النجاحات التي يحققها.

هذا ويأتي فوز الأهلي باستفتاء قناة أبوظبي الرياضية استكمالا لانجازات النادي في مختلف الاستفتاءات وذلك بعد أيام قليلة من فوزه أيضا باستفتاء صحيفة ماركا الإسبانية واسعة الانتشار، الذي طرحته لاختيار أفضل شعار لأندية العالم، بعدما انحصر السباق بين خمسين ناديًا على مستوى العالم.

وحصد شعار النادي الأهلي في استفتاء ماركا الإسبانية ما يزيد على 3 ملايين صوت من زوار موقع الصحيفة الإسبانية وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، ليتفوق الأهلي نادي القرن في قارة إفريقيا والأكثر تتويجًا بالبطولات على أندية عالمية، مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد من إسبانيا، وليفربول ومانشستر يونايتد من إنجلترا، وإنتر ميلان وأيه سي ميلان من إيطاليا، بالإضافة لأندية أمريكا الجنوبية، وفي مقدمتها بوكاجونيورز الأرجنتيني، وفلامنجو البرازيلي.