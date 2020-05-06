رياضة | موقف دي بروين من الرحيل عن مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر موقف دي بروين من الرحيل عن مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم عن رغبة مانشستر سيتى الإنجليزي فى بقاء نجم الفريق البلجيكى كيفين دي بروين خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فإن دي بروين على استعداد للتناقش مع إدارة مانشستر سيتي بموضوع تجديد عقده، وذلك بمجرد أن يستأنف الموسم الحالي.

ويمتد عقد دي بروين مع السيتي لنهاية موسم 2023 المقبل، واعترف اللاعب، أنه قد يضطر إلى التفكير في مستقبله إذا تم تأكيد منع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال العامين المقبلين.

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وأضافت الصحيفة، أن السيتي أكد للاعبيه أن الاستئناف الذي قدمته إدارة النادي الإنجليزي لمحكمة التحكيم الرياضية بشأن إلغاء العقوبة سيتم قبوله.

ويرتبط دي بروين بالرحيل إلى كبار الأندية الأوروبية، وأبرزها ريال مدريد، وغريمه التقليدي برشلونة، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

ويتلقى دي بروين حالياً في مانشستر سيتي 280 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد، ومن المتوقع أن يكون عقد اللاعب الجديد يصاحبه راتب أكبر من الراتب الحالي.