رياضة | رئيس رابطة المحترفات يرحب باقتراح فيدرر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس رابطة المحترفات يرحب باقتراح فيدرر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الرئيس التنفيذي لرابطة محترفات كرة المضرب ستيف سايمون باقتراح السويسري روجيه فيدرر المصنف رابعاً عالمياً، دمجها مع رابطة المحترفين في هيئة واحدة.

ودعا فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام (20)، الشهر الماضي إلى دمج الرابطتين، معتبراً بأن الوقت الحالي هو الملائم لخطوة كهذه، في إشارة إلى الأزمة المرتبطة بتعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال سايمون في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت الثلاثاء: "لست خائفاً من الدمج الكامل، لم أكن يوماً، سأكون حتماً أول من يدعم الفكرة، من الواضح أنه طريق طويل ومتعرج، ولكن أعتقد أن هناك وجهة نظر حتماً".

ولقي اقتراح فيدرر دعم عدد من الأسماء البارزة في اللعبة، مثل المصنف ثانياً الإسباني رافائيل نادال، والرومانية سيمونا هاليب والأمريكية بيلي جين كينغ، المصنفتين سابقاً في المركز الأول لدى المحترفات.

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وكتبت كينغ الفائزة بـ12 لقباً كبيراً والتي ساهمت عام 1973 بإنشاء رابطة المحترفات وكانت أول رئيسة لها، "أنا موافقة، وأقول ذلك من بداية السبعينات، صوت واحد، الرجال والسيدات معاً، كانت رؤيتي لكرة المضرب منذ زمن بعيد".

وفيما أقر سايمون أن أي توحيد للرابطتين لا يزال بعيد المنال، رأى أن تأثير جائحة "كوفيد-19" على اللعبة اقتصادياً ومالياً قد يساهم في تعجيل الأمور والتوصل إلى اتفاق بشأن الدمج.

وقال: "هذه فترة فريدة، قد توفر الأزمات والتحديات أحياناً الفرصة المؤاتية"، مضيفاً: "إذا تم الاتفاق على الهدف، بإمكانك إنجاز الأمور بطريقة أسرع".

واضطرت الرابطتان إلى اتخاذ إجراءات من أجل خفض التكاليف منذ تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تعليق منافساتهما حتى 13 يوليو (تموز) على أقرب تقدير، وتم إلغاء العديد من الدورات أبرزها بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي ألغيت في حين أرجئت بطولة رولان غاروس الفرنسية من مايو (أيار) إلى سبتمبر (أيلول).

وأكد سايمون أن أي دمج لن يكون دافعه إنقاذ رابطة المحترفات، مشدداً على أن الأخيرة "ستكون بخير (رغم الأزمة)، ولكن إذا ما أردنا القيام بالعمل الصائب وتوحيد الرياضة، أعتقد أن رابطة المحترفات ستكون داعمة جداً لهذا المفهوم".