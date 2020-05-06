رياضة | شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو النادي الاهلي على رحيل صالح جمعة نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأحمر من إدارة النادي بيع صالح جمعة في الصيف نظرا لعدم حاجة الفريق له.

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ويرفض الأهلي نهائيا فكرة رحيل صالح جمعة بشكل مجاني في الصي حيث طالبت إدارة النادي اللاعب بإن يجلب عرض إعارة أو بيع مناسب له وللنادي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع صالح جمعة في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي إنبي ونادي الإنتاج الحربي ونادي الإسماعيلي.