رياضة | تطورات مثيرة فى صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات مثيرة فى صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة نفي بشكل قاطع انه عرض على نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي مبلغ قدره 80 مليون يورو في عملية نقل المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصفوف النادي الإسباني.

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بينما قالت صحيفة سبورت الاسبانية أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو ونادي إنتر ميلان الإيطالي قريبان من الاتفاق على نقل لاوتارو مارتينيز الي ملعب كامب نو والاتفاق الأقرب هو دفع مبلغ قدره 60 مليون يورو بالإضافة إلي لاعبين اثنين من اللاعب الدولي الكرواتي راكيتيتش والمدافع الدولي الفرنسي صامويل اومتيتي واللاعب الدولي التشيلي فيدال بالإضافة إلى سيميدو.

وأضافت الصحيفة أن ‏فيدال وفيربو وسيميدو، ثلاثة اسماء يمكن ان تجعل عملية لاوتارو ارخص على البارسا، لأن إنتر مهتم بهؤلاء اللاعبين الثلاثة ويمكن ان يدخل لاعب او لاعبين او ثلاثة من البارسا في هذه العملية.

يذكر أن اللاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي لديه شرط جزائي قدره 111 مليون يورو