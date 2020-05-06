رياضة | ناد ألماني يدخل الحجر الصحي بسبب "نتيجة إيجابية"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ناد ألماني يدخل الحجر الصحي بسبب "نتيجة إيجابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت إدارة نادي إرتسغيبيرغه آوه، المدرج بدوري الدرجة الثانية الألماني، جميع لاعبيه بالإضافة إلى جهازه الفني وغيرهم من المقربين من الفريق إلى الحجر الصحي المنزلي بعد التأكد من وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه.

وقالت الإدارة في بيان إن "النادي على اتصال وثيق بالسلطات الصحية وأبلغها بالمسألة".

وظهرت النتيجة الإيجابية على أحد المساعدين بالجهاز الفني أثناء المجموعة الثانية من الاختبارات التي خضع لها 36 نادياً في الدرجتين الأول والثانية بالدوري الألماني لكرة القدم من أجل استئناف الموسم.

وبعد معرفة هذه الحالة الإيجابية، تواصلت إدارة النادي مع الطبيب باربارا غارتنر، وهو عضو باللجنة التي تشرف على الخطة الاحترازية للأندية الألمانية.

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وسيستمر الحجر الصحي للنادي حتى الخميس، على الأقل، عندما يخضع أفراده من جدد لسلسلة ثالثة من الاختبارات.

وفي المجموعة الأولى من الاختبارات كانت جميع النتائج سلبية.

وتستعد رابطة البوندسليغا حالياً لاستئناف الموسم وعرضت خطة تطهير وتعقيم من أجل الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الصحية.

ومن المقرر أن يعقد الأربعاء، اجتماع للمستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء وزراء الولايات الفيدرالية الـ16 التي تشكل الجغرافيا الألمانية، ما يمكن أن يكون حاسماً في هذا الصدد.

وفي وسائل إعلام ألمانية، يتم التأكيد على أن الاجتماع سيعطي الضوء الأخضر لاستئناف أنشطة الموسم، على أن تبدأ المنافسات بشكل محتمل اعتباراً من 15 مايو (أيار) الجاري.