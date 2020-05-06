الامارات | عباس: أقترح إقامة الدوري بنظام المجموعتين لتوفير الوقت والمال

شكرا لقرائتكم خبر عن عباس: أقترح إقامة الدوري بنظام المجموعتين لتوفير الوقت والمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الباحث الأكاديمي والمحلل الرياضي، الدكتور موسى عباس، إن أفضل طريقة لتوفير الوقت والجهد والمال - بسبب التطورات الصحية الراهنة، نتيجة توقف النشاط الكروي، منذ مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، والغموض الذي يلف استئنافه في أغسطس، بجانب التداخل مع الموسم المقبل، وتأثيرات ذلك في الاستحقاقات الخارجية للمنتخبين الأول والأولمبي - أن يقام الموسم المقبل من دوري الخليج العربي (2020-2021)، بنظام المجموعتين.

وأكد موسى عباس لـ«الإمارات اليوم» أن بالإمكان تجنب ضغط المباريات في الموسم المقبل من خلال نظام المجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة سبعة فرق، على أن يقام دوري خاص بكل مجموعة لـ12 أسبوعاً، وتصعد خمسة فرق من كل مجموعة لتنافس بعضها في إطار 10 فرق، بدوري آخر لتسعة أسابيع، وبذلك تصبح فترة الدوري 21 أسبوعاً.

وقال إن الفرق الأربعة التي تخرج من السباق في دوري المجموعتين، تقام لها بطولة رباعية لتحديد البقاء والهبوط، وقال إن هذا المقترح ليس بجديد، وقد سبق أن طُبّق في أول دوري في موسم 73-74، من ثلاث مجموعات، وفاز به حينها فريق العروبة.

وأضاف موسى عباس: «في حال تم لعب مسابقة الدوري خلال 21 أسبوعاً ستكون لدينا خمسة أسابيع أخرى متبقية في الموسم، يمكن استغلاها في إقامة المسابقات الأخرى، مثل كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، كما أنها ستدعم الأندية في الروزنامة الآسيوية، وكذلك ستكون الفرصة متاحة أمام مدربي المنتخب الوطني والأولمبي لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر، أخيراً، بالتنسيق مع رابطة المحترفين، عودة نشاط الكروي في أغسطس المقبل.

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وأشار موسى عباس إلى أن هناك غموضاً في الروزنامة الدولية المرتبطة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والمسابقات الخاصة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضح: «الاتحاد الآسيوي لم يعد يشترط على الاتحادات الوطنية أن تلعب 30 أو 20 أو 22 مباراة في الموسم، لذلك فبإمكان رابطة المحترفين إقامة الدوري بنظام المجموعتين، نظراً إلى الظروف الاستثنائية التي فرضت هذا الواقع الجديد».

وأوضح: «هذا المقترح قد يفتح الباب أمام فرق لم يسبق أن فازت بالدوري لتحقق هذا الهدف»، وأكمل: «في تقديري إقامة الدوري بهذه الطريقة ستعطي مدرب المنتخب الفرصة لتجهيز لاعبيه لأطول فترة ممكنة، لشهر ونصف الشهر، وستوفر على الرابطة وقتاً مهماً».

وشدد على أن هناك أكثر من طريقة مرنة يمكن بها إقامة الدوري الموسم المقبل، وتفادي تأثيرات الظروف الحالية التي تسببت في إيقافه.

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