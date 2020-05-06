الامارات | الفرنسي إيفرا: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب لويس سواريز

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شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي إيفرا: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب لويس سواريز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم الفرنسي السابق في منتخب «الديوك»، وناديي مان يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، باتريس إيفرا، أنه تلقى تهديدات بالقتل عقب الحادثة العنصرية مع الاوروغوياني لويس سواريز، حين كان الأخير لاعباً في صفوف الغريم ليفربول عام 2011.
وأوقف الاتحاد الإنجليزي للعبة سواريز ثماني مباريات بعد إدانته بسوء السلوك وتوجيه كلام عنصري إلى إيفرا، تضمن تعليقات عن بشرة الفرنسي السوداء خلال شهر أكتوبر على ملعب «انفيلد» من ذاك العام.
وقال الدولي الفرنسي السابق: تداعيات الخلاف وصلت إلى حد أنني تلقيت تهديدات بالقتل لي ولعائلتي. وقال أيضاً «قالوا لي نحن في السجن، نحن مشجعو ليفربول، عندما نخرج سنقتلك أنت وعائلتك».
وأقر بأن طبيعة التهديدات حتمت عليه الاستعانة بحراس شخصيين، كاشفاً أنه «لمدة شهرين كنت محاطاً برجال أمن أينما ذهبت، كانوا ينامون أمام منزلي، أينما ذهبت كانوا يتبعونني».
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