الامارات | «فيفا» يجتمع اليوم باتحادات غرب آسيا لمناقشة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يجتمع اليوم باتحادات غرب آسيا لمناقشة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم، ورشة عمل لاتحادات غرب آسيا لكرة القدم، لمناقشة اللائحة الخاصة بالإجراءات والمسائل التنظيمية المتعلقة بكرة القدم، في ظل الوضع الصحي الراهن الناتج عن جائحة «كورونا» (كوفيد-19).

ويهدف الاتحاد الدولي من خلال ورشة العمل، التي ستقام بنظام الاتصال المرئي، إلى الإجابة عن التساؤلات التي تلقاها من الاتحادات الأعضاء، حول هذه الضوابط والمسائل التنظيمية، ومناقشة الاقتراحات التي من الممكن أن يقدمها كل اتحاد حسب وضعه المحلي.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد بن هزام، في تصريح صحافي، إن هذه خطوة مهمة بإقامة الورشة في هذا التوقيت، مؤكداً أن «فيفا» يبذل جهوداً كبيرة من خلال التواصل مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، لغرض التوصل إلى أفضل الحلول في ظل أزمة «كورونا».

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وقال إن اتحاد الإمارات على تواصل دائم ومستمر مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول كل الإجراءات المتعلقة بشؤون كرة القدم، إلى جانب المشاركة في المبادرات التي يقوم بها الاتحادان الدولي والآسيوي، خصوصاً في مسألة التوعية الصحية.

وشدد أمين عام اتحاد الكرة على أن أسرة كرة القدم الإماراتية تلتزم التزاماً كاملاً بإجراءات السلامة، التي أقرتها الجهات المختصة في الدولة.

• الورشة تقام عن بُعد، ويجيب خلالها «فيفا» عن تساؤلات عديدة للاتحادات بسبب الوضع الراهن.

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