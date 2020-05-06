الامارات | اتحاد الرياضات الجوية يقرر إقامة بطولة دبي الدولية للمظلات 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرياضات الجوية يقرر إقامة بطولة دبي الدولية للمظلات 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد الرياضات الجوية أول اجتماع له عن بعد بتقنية الاتصال المرئي عبر برنامج «ZOOM»، وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد نصر النيادي، بحضور يوسف حسن الحمادي النائب الأول، ومحمد يوسف عبدالرحمن النائب الثاني الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة: خالد عبدالكريم العارف، وعبدالله مراد عبدالله، وسعيد خليفة الغيثي، ويوسف الشحي.

وخلال الاجتماع أشار النائب الثاني للرئيس الأمين العام محمد يوسف، بخطة العمل عن بعد وضرورة عقد اجتماعات مجلس الادارة بطريقة الاتصال المرئي وتطبيق العمل عن بعد 100%، وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة نحو تخفيف قيود الحركة وإمكانية إعادة النشاط الرياضي في إمارة دبي وفق الضوابط الاحترازية للحد من انتشار كورونا. وقال بيان صحافي: «ارتأى المجتمعون أن تقام بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات 2020 هذا العام وتأجيل بطولة إكسبو الى العام المقبل 2021، كونه يتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي وانطلاق مسيرة الخمسين عاماً المقبلة، إلى جانب التوقيت الجديد لمعرض إكسبو الدولي».

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