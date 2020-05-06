اخبار الرياضه

الامارات | الإسباني بيدرو يتلقى عرضاً للعب في الإمارات

0 نشر
أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني بيدرو يتلقى عرضاً للعب في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب منتخب إسبانيا، بيدرو رودريغز، أنه يفكر في اللعب في صفوف أحد أندية دوري الخليج العربي، عقب انتهاء عقده مع الإنجليزي في يونيو المقبل.

وأوضح لاعب السابق، لصحيفة «90 مينيت» الإيطالية، أنه فتح الباب أمام إمكانية الرحيل عن في فترة الانتقالات الصيفية، مشدداً على أنه لم يحسم وجهته المقبلة، مبيناً أنه يبحث العروض التي تلقاها في الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن روما الإيطالي بدأ فعلياً التواصل مع وكيل أعمال اللاعب للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، موضحة أن بيدرو قد يوافق على العروض الأخرى التي تلقاها من الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والصين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الإسباني بيدرو يتلقى عرضاً للعب في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا