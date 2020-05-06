الامارات | نيغريدو يرحل عن النصر بعد رفض عرض بتجديد عقده

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شكرا لقرائتكم خبر عن نيغريدو يرحل عن النصر بعد رفض عرض بتجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر، أمس، رحيل نجمه الإسباني، ألفارو نيغريدو، بعد موسمين، قدم خلالهما مستويات مميزة مع «العميد». وقال رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، لـ«الإمارات اليوم»، إن النادي قدم عرضاً للاعب لتجديد عقده، إلا أنه رفض وقرر الرحيل.
وقام عدد من لاعبي النصر بتوديع نيغريدو، بنشر صورته على حساباتهم في «إنستغرام»، ومنهم حبيب الفردان وخالد جلال ومبارك سعيد. وانضم نيغريدو إلى النصر، موسم 2018-2019، وسجل 25 هدفاً في 36 مباراة بدوري الخليج العربي.
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