الامارات | العنبري: أدعو الجميع لدعم اللاجئين في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: أدعو الجميع لدعم اللاجئين في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة عبدالعزيز العنبري في الحملة الإنسانية التي أطلقتها مؤسسة «القلب الكبير» تحت عنوان «دعمك لهم مسافة أمانهم»، وذلك من أجل مساعدة اللاجئين والنازحين على مستوى العالم وتحسين أحوال المتأثرين من جائحة «كورونا» (كوفيد 19).

وناشد العنبري من خلال الصفحة الرسمية لنادي الشارقة عبر «تويتر» الجميع دعم ومساعدة اللاجئين والنازحين على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هناك الكثير من النازحين الذين يعانون نقصاً في مستلزمات خدمات الرعاية الصحية في ظل خطر انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف العنبري: «هناك الكثير من مخيمات اللاجئين والنازحين التي تفتقر إلى مراكز العزل الصحي، وأدعو الجميع للمشاركة في هذه الحملة».

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