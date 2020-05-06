الامارات | بالفيديو.. سالم علي: أقضي نهار رمضان في صيد الأسماك.. وأفتقد الدورات الرمضانية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سالم علي: أقضي نهار رمضان في صيد الأسماك.. وأفتقد الدورات الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب وسط فريق بني ياس، سالم علي، أنه خلال شهر رمضان المبارك، يحرص على ممارسة هوايته المحببة وهي الذهاب للبحر لصيد الأسماك بمختلف أنواعها، وأنه خلال الأيام الماضية ذهب للصيد أكثر من مرة ونجح في العودة بحصيلة وافرة من الأسماك، مشيراً في الوقت ذاته إلى انه لا يغفل جانب المحافظة على لياقته البدنية وأنه يؤدي حصصاً تدريبة بصورة يومية من أجل البقاء نشطاً بدنياً.

وقال إنه يتابع مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان، ومسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة.

«الإمارات اليوم» أجرت مع سالم علي الحوار التالي:

ما العادات التي تغيرها والعادات التي تكتسبها في رمضان؟

شهر رمضان بالنسبة لي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالذهاب بصورة مستمرة إلى البحر، خلال فترات النهار، لصيد الأسماك، وأحب أن أقضي وقتي في صيد مختلف أنواع الأسماك.

ما البرامج التلفزيونية التي تتابعها؟

ومن نجومك المفضلون؟

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أحرص على متابعة مسلسل «البرنس» للنجم محمد رمضان، كما أتابع مسلسل «الاختيار»، كلا المسلسلين أكثر ما يجذب اهتمامي من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان.

كم كان عمرك حينما صمت أول مرة؟ وما وجبتك المفضلة؟

لقد بدأت التدرب على الصيام في سن مبكرة من العمر، وكان ذلك بصورة تدريجية، الأمور لم تكن صعبة كثيراً.

ما أبرز حدث مرتبط بذهنك تزامن مع شهر رمضان؟

أكثر ما يرتبط بذهني هو الدورات الرمضانية، لقد كنت أحرص على المشاركة فيها، وإقامة التحديات، لكن في هذا العام الأمور مختلفة، ونسأل الله أن يرفع الوباء بفضله وأن تعود الحياة لطبيعتها.

كيف تقضى ساعات النهار خلال هذا الشهر؟

بجانب الذهاب للبحر لصيد الأسماك، أحرص أيضاً على أداء تدريبات يومية من أجل المحافظة على لياقتي البدنية، كما أقوم بمساعدة والدي ووالدتي في الأعمال المنزلية.

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