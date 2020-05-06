شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في قائمة أسرع لاعبي العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية النجم المصرى العالمى محمد صلاح ضمن قائمة أسرع لاعبى كرة القدم فى العالم، برفقة نجوم الدوريات الأوروبية ضمن 10 لاعبين، أمثال كليان مبابى، نجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان. وجاءت سرعة محمد صلاح، وفقا للتقرير الفرنسى، بمعدل لا يقل عن 35 كيلومترا فى الساعة. وتصدر القائمة الفرنسى مبابى لاعب باريس سان جيرمان بمعدل سرعة بلغ 36 كيلومترا فى الساعة. فى حين حل كريم بلعربى، لاعب باير ليفركوزين، 35.27 كيلومتر/ الساعة، فى المركز الثانى، يليه كايل ووكر لاعب السيتى 35.21 كيلومتر/ الساعة، ثم سانى لاعب مانشستر سيتى 35.04 كيلومتر/ الساعة، ثم ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، 35.7 كيلومتر/ الساعة، ثم أوباميانج، لاعب أرسنال، 35.5 كيلومتر/ الساعة، ثم كنجسلى كومان، لاعب بايرن ميونخ، 35 كيلومتر/ الساعة، وثامنا، محمد صلاح، لاعب ليفربول، 35 كيلومتر/ الساعة، ثم ألفارو أودريوزولا، لاعب الريال المعار لبايرن، 34.99 كيلومتر/ الساعة، وأخيرا، ناتشو هيرنانديز، لاعب ريال مدريد، 34.62 كيلومتر/ الساعة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 7,201

تعافي 1,730

وفيات 452

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح في قائمة أسرع لاعبي العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.