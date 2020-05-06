شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحاول خطف «كلوب» لتدريب «الماكينات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول الاتحاد الألمانى لكرة القدم خلال هذه الفترة الجارية فتح باب التفاوض مع المدرب الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى الحالى لفريق ليفربول الإنجليزى، لتوليه قيادة «الماكينات» خلال الفترة المقبلة خلفا للمدير الفنى الحالى يواخيم لوف، الذى قدم خلال المباريات الماضية أداء سيئا للغاية مع المنتخب الألمانى، خاصة فى تصفيات الأمم الأوروبية.

ووفقا لما نشرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن فريق ليفربول وإدارته سيواجهان صعوبات قاسية خلال الفترة المقبلة، تحديدا نهاية الموسم الكروى الحالى المعلق بسبب تفشى كورونا فى إنجلترا وعدد من بلدان العالم. وأضاف التقرير البريطانى أن الصعوبات تأتى لأن الاتحاد الألمانى لم يترك مدرب «الريدز» يفلت من يديه، خاصة أنهم يريدون إعداد منتخب قوى خلال المرحلة المقبلة يستطيع تصحيح مسار الكرة الألمانية وعودة البطولات العالمية إلى دولاب «الماكينات».

كان كلوب مديرا فنيا لنادى بوروسيا دورتموند، حيث قادهم إلى الفوز بلقب الدورى الألمانى فى موسم 2010–11. فى الموسم التالى، قاد كلوب دورتموند إلى أول فوز بالثنائية له على الإطلاق، حيث سجل رقماً قياسياً من النقاط فى موسم واحد، وسجل رقماً قياسياً فى عدد الانتصارات فى الفوز بالدورى الألمانى2011-12، وكذلك الفوز بلقب كأس ألمانيا 2011- 12. وفى عام 2013، قاد دورتموند إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، حيث خسر ١-٢ أمام بايرن ميونيخ، ثم غادر دورتموند فى عام 2015 كأفضل مدرب له قضى فترة تدريبية هناك، بعد أن فاز بما مجموعه خمسة ألقاب مع النادى.

فى يوم 6 أكتوبر 2015 وقع رسميا لتدريب نادى ليفربول الإنجليزى بعد إقالة مدربه رودجرز.. وبعد تسعة أشهر من تعيينه، جدّد «الريدز» ثقتهم فى كلوب بعد أن قادهم لنهائيين فى أول نصف موسم له هما نهائيا الدورى الأوروبى وكأس الرابطة الإنجليزية رغم أنه خسرهما، حيث تمّ تجديد عقده لمدة 6 سنوات حتى عام 2022. وفى موسم 2018-19 استطاع كلوب تحقيق أول ألقابه مع ليفربول بالفوز بدورى أبطال أوروبا بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير ٢- صفر فى النهائى.