شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقى ينفي استئناف دورى الأبطال والكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى عبد المنعم باه، أن يكون الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، قام بتحديد موعد يونيو المقبل، لإجراء نصف نهائيى دورى أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقى. وقال الكاتب العام للاتحاد الإفريقى فى تصريح لموقع Le360 سبور: «حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار. ما زال الوقت مبكرا لإعادة جدولة المباريات». وكانت مجموعة من التقارير الصحفية المصرية أعلنت أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، حدد موعدا لنصف نهاية دورى الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقى بنهاية يونيو. جدير بالذكر أن الكاميرون ستستضيف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمغرب نهائى كأس إفريقيا.

كان الاتحاد الإفريقى علق المسابقات الرياضية المتعلقة بنشاط كرة القدم بسبب تفشى فيروس كورونا الذى انتشر مؤخرا فى بلدان عديدة ومنها الشرق الأوسط.

يذكر أن الاتحاد الإفريقى علق جميع المسابقات الإفريقية، سواء دورى أبطال إفريقيا أو الكونفيدرالية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وحتى هذه اللحظة لم تحدد ملامح هذه البطولات، سواء بالعودة مرة أخرى أو الإلغاء النهائى.