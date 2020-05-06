شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يخطط لخطف «جابيجول» من فلامنجو عن طريق الطليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الديلى ميل» البريطانية، أن نادى وست هام الإنجليزى، رصد 17 مليون جنيه إسترلينى، لأفضل لاعب فى أمريكا الجنوبية ومهاجم نادى فلامنجو البرازيلى، جابرييل باربوسا، والشهير بـ«جابيجول». وتألق جابيجول، مع فلامنجو فى إحرازه 41 هدفا خلال الموسم المنصرم، وحقق فيه بطولة «كوبا ليبرتادوريس» والدورى البرازيلى، ووصافة مونديال الأندية.

وكان اللاعب معارا من نادى إنتر ميلان، لفلامنجو، وبانتهاء الموسم يبقى اللاعب تحت رهن الفريق الإيطالى، واستغل نادى ويست هام الإنجليزى، عدم احتياج الطليان لخدمات اللاعب، وقدم عرض ضمه فى ميركاتو يناير المقبل. وأبدى باربوسا، رغبته للعب فى «البريميرليج»، الأمر الذى يعكر صفو النادى البرازيلى، والذى يتمنى أن ينتقل اللاعب فى صفوفه، خاصة فى رغبة بطل «ليبرتادوريس» بحصد البطولات فى الموسم الجديد.