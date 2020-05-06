شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك: كلوب أفضل مدرب فى العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فان دايك، مدافع ليفربول، عن أساليب يورجن كلوب ومساعديه فى تدريبات «الريدز»، وعن السر وراء حفاظه على لياقته البدنية العالية.
وقال فى تصريحات نشرها موقع «ليفربول»: لا شك أن يورجن كلوب من أفضل المدربين فى العالم، إن لم يكن الأفضل، فالحصص التدريبية التى نجريها تحت إشرافه تختلف عن أى حصص تدريبية شاركت فيها مع أى مدرب آخر على سبيل المثال، عندما نتدرب على التسديد، تجد أربع كرات تسدد فى وقت واحد، ويواجه حراس المرمى تحديًا هائلًا فى التصدى للتسديدة تلو الأخرى. كل لاعب يمهد الكرة لزميله للتسديد، وبينما يفعل ذلك تكون هناك كرة تمهد له فى نفس الوقت ليقوم بالتسديد بدوره.
أضاف: كلوب يتميز بتفكيره المستمر فيما قد يؤثر على نتيجة المباراة، ودائمًا ما يحرص على التخلص من أى شىء قد يتسبب فى انخفاض تركيز اللاعبين أو التأثير على أدائهم فى الملعب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
7,201
-
تعافي
1,730
-
وفيات
452
كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك: كلوب أفضل مدرب فى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.