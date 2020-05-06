شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يخطط لخطف بول بوجبا من «الشياطين الحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق برشلونة الإسبانى لخطف بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، التى لم تحدد بعد بسبب تعليق الدوريات الأوروبية والإفريقية والآسيوية لتفشى فيروس كورونا فى هذه الآونة.

ويحاول النادى الإسبانى إقناع اللاعب الفرنسى خلال فترة توقف الدوريات الأوروبية واللعب بجوار كريستيانو رونالدو، الأسطورة البرتغالية، الذى رحل من ريال مدريد منذ عامين، بسبب خلافه الشديد مع بيريز، رئيس النادى الملكى، الذى رفض بشدة رفع قيمة عقده.

قالت صحيفة «ديلى ميل»، البريطانية، إن فريق برشلونة الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى عرضا على إدارة النادى الإنجليزى إمكانية استغنائه عن بعض اللاعبين مقابل القيمة المالية وعدد من لاعبى «السيدة العجوز» لضم اللاعب الفرنسى خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

بدأ بول بوجبا حياته الكروية فى السادسة من عمره، مع نادى يو إس لبرى رواسى، الذى يبعد أميالا قليلة عن مسقط رأسه، وفى تلك الفئة أمضى سبعة مواسم، قبل أن يشغل منصب قائد فئة تحت 13 سنة، وبعد موسم واحد بدأ بوجبا مسيرته مع نادى لوهافر، وكان بوجبا فى موسمه الثانى هناك قائداً لفئة تحت 16 سنة، ووصل معهم إلى المرحلة النهائية من البطولة الوطنية لتحت 16 سنة، تم استدعاء بوجبا فى ذلك الوقت ليشارك مع المنتخب تحت 16 سنة، وانتقل ليلعب مع مانشستر يونايتد.

فى 3 يوليو 2012، أكد أليكس فيرجسون أن بوجبا قد غادر النادى بعد عدم تجديد عقده، وقال السير أليكس فيرجسون «إن بوجبا قد اتجه إلى يوفنتوس ومنذ وقت طويل حسب الأخبار التى تصلنا»، وعلى موقعه الرسمى أكد اليوفنتوس أن بوجبا خضع للفحوص الطبية فى النادى وفى أغسطس أكملت عملية الانتقال للنادى الإيطالى، وكان أول ظهور له ضد بنفيكا فى المباراة الودية التى لعبها النادى ودخل بديلا عن بيرلو فى الدقيقة 78، كما شارك فى بطولة تيم الودية وضد ميلان فى بطولة كأس برلوسكونى، وقدم أداءً كبيراً جعله محط أنظار الجميع حتى الصحافة فى بلده فرنسا، حتى إن أحد المشجعين رفع لافتة يقول فيها: «إنه باتريك فييرا الجديد».

شارك فى بداية الموسم كاحتياطى بديل لثلاثى الوسط ماركيزيو بيرلو وفيدال وتمكن من تقديم أداء لافت للنظر مع البيانكونيرى فى الكالتشو ودورى أبطال أوروبا، تمكن من تسجيل أول أهدافه مع يوفنتوس بعد أن شارك بديلا لبيرلو عند نهاية مباراة نابولى- يوفنتوس وتمكن من تسجيل الهدف من كرة مرتدة من الدفاع ليسددها قوية ويسجل أول أهدافه، لعب فى المباراة التالية فى الدورى كأساسى ضد بولونيا بسبب غياب فيدال للإيقاف وماركيزيو للإصابة، تمكن من صنع الهدف الأول لجياكيرينى وكوالياريلا بطريقة جميلة، وتسجيل هدف الفوز فى الدقيقة 92 برأسية بعد توزيعة من سيباستيان جيوفينكو، وقد سجل هدفا آخر برأسية، ولكن الحكم لم يحتسبه، حيث احتسب خطأ لفريق بولونيا.

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فى 17 مايو 2018، استدعى بوجبا للمشاركة فى كأس العالم 2018 فى روسيا، وفى 16 يونيو 2018، سجل هدف الفوز لفرنسا 2–1 على أستراليا فى مباراتهما الافتتاحية فى البطولة تم تسجيل الهدف فى البداية باسم بوجبا، ولكن فى اليوم التالى اعتبر فيفا الهدف هدفًا ذاتيًا باسم عزيز بيهيتش، وفى الدقيقة 59 من نهائى كأس العالم 2018 وسع بوجبا تقدم فرنسا على كرواتيا إلى 3–1 بتسديدة من حافة منطقة الجزاء بعد أن تم التصدى لتسديدته الأولى، وفازت فرنسا فى النهاية بكأس العالم بنتيجة 4–2.