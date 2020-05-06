شكرا لقرائتكم شوبير: قرار مجلس الوزراء الفيصل في عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أنه طُلب من اتحاد الكرة وضع تصور لاستئناف الدوري العام من وزارة الرياضة، واتحاد الكرة كلف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بوضع تصور لعودة المسابقة وتم تقديمه للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وقام الوزير بدوره برفع الخطة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وتحديد موقف عودة الدوري من عدمه وفقا لرؤية مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: التوجه في مصر هي عودة العمل في كافة المجالات ، واتحاد الكرة يرفض الضغوط وينتظر قرار الدولة من عودة النشاط من عمه قبل الاجتماع مع الأندية.

ابع: مجرد عودة التدريب بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء عن طريق وزير الرياضة يعني أن الآمال كبيرة في استكمال الدوري بالموسم الحالي، وحال حدوث إصابات بفيروس ورونا سيخضع للعزل وتستكمل الحياة بشكل طبيعي، موضحا أن التقرير الذي تم رفعه لمجلس الوزراء لم يحدد من يتحمل تكاليف اجراء التحاليل الطبية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل عودة النشاط.