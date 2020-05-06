شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على عدم تسويق محمود عبد العزيز زيزو فى الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك، على عدم تسويق محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وجاء استبعاد زيزو، نظرا لغيابه عن المباريات منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، وهو ما يعني عدم إمكانية الحكم علي مستواه الفني من جانب المدير الفني كارتيرون الذي لم يشارك في أي تدريبات تحت قيادته.
يشار إلى أن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، يحرص على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.
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