شكرا لقرائتكم شوبير: لا توجد عروض احتراف لمصطفى محمد وبن شرقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإعلامي أحمد شوبير أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك لم تصله عروض للاحتراف حتى الآن، وما يتردد عن اهتمام عدة أندية خارجية بالتعاقد معه لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه مهاجم رائع ويعد مهاجم مصر الأول.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: نفس الأمر بالنسبة لأشرف بن شرقي لاعب الزمالك والذي لا يملك عروضا للاحتراف، رغم الحديث عن وجود أندية أوروبية تهتم بالتعاقد معه.

أضاف أن مجلس إدارة الزمالك بدأ مفاتحة كارتيرون في تجديد عقده مع القلعة البيضاء والأخير شعر بارتياح للبقاء داخل الزمالك.