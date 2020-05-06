شكرا لقرائتكم النجم الساحلي: سنحل أزمة كوليبالي مع الأهلي وديا بعد أزمة كورونا ولم نفاوض جيرالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي أن ناديه مستعد لاستكمال الدوري ولكن في أغسطس، مشيرا إلى أن مقترح الجامعة التونسية بشأن عودة النشاط وضع اللاعبين في فنادق أشه إلى الحجر الصحي، ويتم لعب المباريات في مدينة تونس من خلال 4 ملاعب فقط.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: تدخل النجم الساحلي لحل أزمة حمدي النقاز ليس له علاقة بالتعاقد معه وعودته لصفوف جوهرة الساحل في الصيف القادم، متمنيا أن تنتهي أزمة النقاز.

Advertisements

وعن مفاوضات الأهلي مع النجم الساحلي بشأن أزمة مستحقات سليماني كوليبالي مشيرا إلى الأزمة ستنهي في القريب العاجل فور انتهاء مشكلة انتشار فيروس كورونا ويسعون لحل المشكلة بشكل ودي ، مؤكدا عدم وجود عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد مع وجدي كشريدة ظهير أيمن ليتوال.

وعن تفاوض ناديه مع الأهلي لضم جيرالدو أكد أن هذا الحديث سابق لأوانه وكل م يهمنا هو تسوية مستحقاتنا مع النادي الأهلي بشأن أزمة مستحقات كوليبالي.