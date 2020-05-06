شكرا لقرائتكم أخصائي تأهيل الأهلي السابق: كثرة السفريات سبب الإصابات الكثيرة بالأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حمل حسين عبد الدايم أخصائي تأهيل الأهلي السابق، السفر مسئولية كثرة إصابات لاعبي الفريق الأحمر في الفترة الماضية، مؤكدا أنه من أهم أسباب الاصابات الكثيرة للاعبي الأهلي خاصة في الموسم الماضي .

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: إن الأهلي أكثر فريق في العالم خاض سفريات خارجية أدت لكثرة إصاباته، بخلاف الاستشفاء الذي كان يعاني منه خارج البلاد بسب ضعف الأجهزة الموجودة.

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يرى أن أرضية ملعب التتش بالأهلي جزء من أسباب الإصابات ولكن ليست السبب الرئيسي في كثرة الإصابات ، مشددا على أنه عمل مع صالح جمعة فور العودة من السعودية لمدة 6 أسابيع وكان يؤدي بشكل جيد ولم يكون هناك قصورا من اللاعب في التدريبات.

لاعبو الزمالك تدربوا معي رغم عملي في الأهلي وهذا لا يوجد فيه حرج، مشيرا إلى أنه سافر إلى أمريكا للمساعدة في تأهيل لاعبين هناك ووضع برامج تأهيل، موضحا أن هناك اختلاف بين التأهيل في مصر والويات المتحدة.