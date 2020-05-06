شكرا لقرائتكم حلمي طولان: نتمنى عودة الدوري لكن حالة اللاعبين لا تتعدي 10% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي إنه يتمنى عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز من جديد خلال الموسم الحالي بعد فترة توقف طويلة، قائلا :"أتمنى عودة النشاط، الاتجاه الآن في العالم هو التعامل مع المرض، وفي مصر بدأنا سلك نفس الطريق".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء:"فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع غير كافية على الإطلاق، لأن فترة التوقف ستكون أكثر من شهرين، لذلك نحتاح فترة أطول للإعداد".

Advertisements

وأكد طولان أن حالة اللاعبين البدنية في الوقت الحالي لا تتعدى 10%، مشيرا إلى أن الأندية تحتاج إلى أن تصل إلى 85% حتى يعود لاستئناف النشاط والمباريات".

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.