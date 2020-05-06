شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الأهلي يطالب بعودة الدوري ويخشى إقامة اجتماع بين أعضائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد خالد الغندور كابتن الزمالك السابق، مطالب إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الخاصة بعودة بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال الغندور في تصريحات ببرنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية ان مجلس الأهلي يطلب عودة الدوري ويعرض المنظومة بالكامل لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الذي يخشى فيه التجمع لإقامة اجتماعه الدائم. Advertisements وأوضح خالد الغندور أنه من غير المنطقي عودة بطولة الدوري خلال الفترة الحالية خاصة وأن الحديث عن مقترحات ليس له معنى نهائياً خلال الفترة الحالية. ويعقد النادي الأهلي اجتماعه منذ فيروس كورونا عن طريق نظام الفيديو كونفرانس بسبب المخاوف من تفشي الوباء بين أعضاءه.

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