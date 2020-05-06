شكرا لقرائتكم شوبير: الأهلي يجهز لصفقتين مدويتين.. وشريف وعبد المنعم ضمنا العودة في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الثنائي محمد شريف ومحمد عبد المنعم لاعبي الأهلي المعارين لإنبي وسموحة ضمنا العودة للفريق الأحمر في الصيف المقبل، مشيرا إلى أن وهناك مشاورات بشأن عودة الثنائي باسم علي وعمار حمدي ومن بعدهما ناصر ماهر الذي يوجد نقاشات حول مصير عودته.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: الأهلي يجهز لصفقتين مدويتين وبأرقام جيدة في الصييف المقبل ويجهز الميزانية الخاصة بالتعاقد معهما، ولكنه ينتظر موقف اللاعبين الأجانب من قبل اتحاد الكرة خاصة بعد أنباء تخفيض الأجانب في الموسم القادم.

أردف أن رينيه فايلر يرغب في العودة للمران أولا قبل التفكير في أي ملف آخر، باعتبار أن استئناف التدريبات الجماعية هي الشغل الشاغل للمدرب السويسري.

أضاف أن موقف جيرالدو وبيعه لأحد الأندية التونسية أو غيرها مجرد كلام ولا يوجد فيه جديد حتى الآن، في ظل التركيز على انتظار مصير الدوري المصري.