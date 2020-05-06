ابو ريدة يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الاتحاد الافريقي

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جدة - عمرو شويل كشف هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موقفه النهائية من الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي "كاف". Advertisements وقال أبوريدة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " الحديث عن ترشحي لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابق لآوانه، أحمد أحمد رئيس الكاف فى الفترة الحالية، وهناك اعتبارات عديدة للترشح لرئاسة الكاف". وأضاف: "لا توجد لدي أزمة فى تطبيق بند الـ 8 سنوات".

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