شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: خزينة الزمالك ستنتعش خلال الأيام المقبلة بـ 4 مليون و500 الف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي إبراهيم فايق ان خزينة الزمالك ستنتعش خلال الأيام المقبلة بما يقرب من 4 مليون و500 الف جنيه من ايجار المحلات في سور النادي.

وأضاف فايق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء، مسئولو الزمالك تمسكوا ببقاء بمصطفي محمد مهاجم الفريق في الموسم المقبل وتم رفض فكرة احترافه حاليا.

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.