شكرا لقرائتكم اسلام صادق يكشف عن صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إسلام صادق، عن رغبة النادي الأهلي فى إبرام صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال صادق فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولو الأهلي يستغلون رغبة نادي بيراميدز فى الحصول على خدمات أحمد الشيخ من أجل التعاقد مع نبيل دونجا فى الميركاتو الصيفي".

وأضاف: "الأهلى يسعي إلى التعاقد مع دونجا لتدعيم خط الوسط، إلى جانب رغبة بيراميدز فى ضم أحمد الشيخ، ومن المنتظر أن يتم صفقة تبادلية فى الانتقالات الصيفية".