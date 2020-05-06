شكرا لقرائتكم شوبير: عبد الحفيظ مستمر لنهاية الموسم.. وضوابط لظهور اللاعبين إعلاميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اوضح الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي تفكيره الأول هو عودة النشاط الرياضي فقط في الوقت الحالي، مشيرا إلى رينيه فايلر المدير الفني يستعجل عودة التدريبات وكل همه عودة التدريبات بدليل أنه يقدم اقتراحات بتدريبات جديدة للاعبين عن طريق سيد عبد الحفيظ.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: كان هناك اجتماع بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع لجنة التخطيط، وتم وضع الضوابط لظهور اللاعبين في الإعلام، وأن يتم بمعرفة النادي، ويورد جزء من القيمة المالية للنادي بحيث يتم الدفع للنادي عن طريق المدير التنفيذي أو لجنة التخطيط.

أوضح أن سيد عبد الحفيظ باقي حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم محاسبته بنهاية الموسم وتقييم أدواره مع الفريق الأحمر ، ولو الموسم انتهى يصبح الجميع مستقيل ووقتها إدارة الأهلي تحدد مصير الأجهزة الفنية,

شدد على أن فايلر لم يطلب ضم عناصر جديدة لجهازه الفني، ولكنه طلب ضم محلل نفسي ، كاشفا أن الدكتور محمد فكري وهو الطبيب الذي عمل مع مانول جوزيه بالأهلي من قبل مرشحا بقوة للعودة إلى العمل مع فايلر، مضيفا أن فايلر ليس لديه مانع في الاستمرار