شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الغاء الدوري لا ينقص من الأهلي ولا يزيده شيئا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور كابتن الزمالك السابق، ان النادي الأهلي ليس بحاجة الى الفوز بالدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي لأنه لن يزيده شيئاً.

أضاف الغندور في تصريحات ببرنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن الأهلي لا يحتاج الى البطولة سواء استكملت أو لا خاصة وأنه نادي كبير حصد العديد من البطولات.

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وطالب الغندور بضرورة الحفاظ على أرواح اللاعبين رافضاً فكرة عودة بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ويعقد النادي الأهلي اجتماعه منذ فيروس كورونا عن طريق نظام الفيديو كونفرانس بسبب المخاوف من تفشي الوباء بين أعضاءه.