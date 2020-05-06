شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني يكشف موقفه من عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، أن قرار عودة الدوري المصري فى يد الدولة فقط بسبب الظروف الحالية لانتشار فيروس "كورونا".

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وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "لن يكون هناك فائز باللقب أو صعود وهبوط حال إلغاء الدوري فى النسخة الحالية، والدوري الموسم المقبل يجب أن يكون من خلال مجموعتين".

وأضاف: "فى إسبانيا وإيطاليا الأجواء أصعب من مصر وسمحوا لهم بخوض التدريبات ولكن بقواعد معينة من أجل العودة مرة أخرى لممارسة النشاط الرياضي".